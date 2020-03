Rivoli, Danilo Fornaro è il nuovo Assessore tecnico al Bilancio dopo le dimissioni di Gianmarco Montanari

L’Assessore al Bilancio del Comune di Rivoli Gianmarco Montanari ha informato il Sindaco Andrea Tragaioli che per sopravvenuti e inaspettati impegni di lavoro ha avuto la necessità di rassegnare le dimissioni da Assessore al Comune di Rivoli.

“Ringrazio il Sindaco, il Consiglio Comunale, la Giunta e la Maggioranza per la fiducia accordatami - dichiara Gianmarco Montanari - e tutto il supporto e la collaborazione costruttiva fornita. E' stata un'esperienza più breve di quanto immaginassi, ma anche infinitamente più intensa, complessa, e anche più gratificante di quanto credessi. Ringrazio anche gli uffici che hanno lavorato in questi mesi con me".

“Nelle fasi delicate del passaggio di consegne e nell'avvio operativo dell'attuale Amministrazione, l'Assessore Montanari è stato per me un punto di riferimento molto importante – dichiara il Sindaco Andrea Tragaioli – so che potrò contare ancora sui suoi preziosi consigli di manager capace e di grande visione progettuale e organizzativa. D'altro canto sono convinto che il nuovo Assessore tecnico, subito individuato, ha le caratteristiche per seguire il percorso indicato in questi mesi.

Il nuovo assessore al Bilancio, Tributi, Economato, Patrimonio, Pianificazione e Controllo del Comune di Rivoli è Danilo Fornaro di consolidata esperienza amministrativa sia negli Enti Pubblici che nelle società pubbliche controllate, ha confermato i requisiti e la necessaria competenza per ricoprire la carica di assessore in argomento. Il Sindaco in accordo con la sua maggioranza ha ridefinito l’allocazione di alcune deleghe per una maggiore efficienza dell’attività amministrativa.

Il Vicesindaco Laura Adduce oltre alle confermate deleghe si occuperà delle Società Partecipate, all'Assessore Andrea Filattiera è stata assegnata anche la delega al Personale, all'Assessore Paolo Dabbene è stata aggiunta la delega allo Sportello Europa e all'Assessore Alessandra Dorigo sono state assegnate altre due deleghe: il Servizio transizione al Digitale, Trasporti e Mobilità Sostenibile.