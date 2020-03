Perde il controllo dell'auto e abbatte alcuni cartelli stradali in corso Re Umberto: morto un 65enne

Dovrebbe esserci un malore, all'origine del'incidente che si è verificato nella serata di ieri in corso Re Umberto, all'angolo con corso De Nicola. Erano circa le 20.30 quando il conducente di una Toyota Rav-4, E.V. 65enne italiano, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro alcuni cartelli stradali.



Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia municipale del Comando Centro/Crocetta, insieme a quelli della Squadra Infortunistica del Reparto Radiomobile per i rilievi del caso.



L'uomo è stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Mauriziano, dove è deceduto poco dopo. Non sono stati coinvolti altri veicoli.