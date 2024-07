Aurora: arrestato un giovane che si dà alla fuga e getta un monopattino addosso a un agente di polizia

Sono state ben 133 le persone controllate, di cui una arrestata. Occhi puntati anche su 6 esercizi commerciali, con sanzioni per quasi 7000 euro. Sono questi gli effetti dei controlli coordinati nei giorni scorsi dal Commissariato di Polizia Dora Vanchiglia nel quartiere Aurora, a cui hanno collaborato Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale e che ha visto la partecipazione di personale del Reparto Mobile, di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte.

L’attività che ha avuto come focus Corso Principe Oddone, si è concentrata anche in Lungo Dora Napoli, Ponte Carpanini, corso Vercelli, via Maria Ausiliatrice, via Masserano, via Reggio, via Pisa e via Catania.

Fuga e inseguimento

Durante le fasi di controllo di corso Principe Oddone e via Masserano, le forze dell'ordine hanno notato un gruppo di persone che alla vista della polizia si dava alla fuga. Una di queste, inseguita in via Masserano, all’incrocio con Vicolo Grosso, ha afferrato un monopattino parcheggiato e lo ha lanciato verso il poliziotto. Giunto in corso Regina, il fuggitivo ha attraversato la strada schivando le auto che passavano e ha scavalcato una recinzione. Raggiungo in via Moris, è stato bloccato. Si tratta di un cittadino senegalese, arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e false generalità. L'agente ha riportato conseguenze guaribili in 7 giorni.

Controlli e multe per alcuni negozi

Nel corso del servizio, sono stati anche controllati 6 esercizi, 5 dei quali sanzionati. Un minimarket di Lungo Dora Napoli ha ricevuto sanzioni per 1100 euro per diverse violazioni amministrative. Trecento euro, invece, venivano comminati a una panetteria di corso Vercelli; 80 euro a un negozio di alimentari d via Maria Ausiliatrice.

Nel corso dell’attività sono state anche controllate le aree di via Reggio, via Pisa e via Catania, dove un locale veniva sanzionato per 2400 euro dopo la contestazione di scarsa igiene, impatto acustico e altre violazioni.