Malamovida, a Torino ordinanze "su misura" per colpire le vie più rumorose

Divieti "prêt-à-porter" per contrastare la malamovida a Torino. È questo uno degli strumenti che l'amministrazione Appendino punta a mettere in campo per l'estate 2020. Nelle prossime settimane dovrà essere approvato in Sala Rossa il piano di risanamento acustico della Città, che prevede misure per contrastare schiamazzi e rumori notturni.

Il piano identifica alcune “aree prioritarie d’intervento”: San Salvario (compresa tra via Galliari su entrambi i fronti, via Madama Cristina, corso Marconi, via Nizza); piazza Vittorio Veneto e Vanchiglia, (compresa tra via Giolitti, via delle Rosine, via Po, piazza Vittorio Veneto, via Giulia di Barolo, via Verdi, via Roero di Cortanze, corso San Maurizio, via Montebello, largo Montebello, via Montebello, corso Regina Margherita via Bava, corso San Maurizio, lungo Po Cadorna, lungo Po Diaz).

"Il piano - ha commentato l'assessore all'Ambiente Alberto Unia - è uno strumento complesso da utilizzare, è essenziale che si coordinino i diversi assessorati" . "A seguito dell'approvazione in aula di questa delibera, si riunirà il tavolo tecnico che deciderà tutti le misure necessarie" ha concluso l'assessore.