Coronavirus, il sindaco Casciano e l'assessore Manfredi scrivono agli esercenti di Collegno: "Riorganizziamo la città"

"Cari e care esercenti collegnesi, in queste ore e giorni difficili è fondamentale mantenere la calma e la coesione fra le persone e le diverse categorie per fare sì che la nostra città limiti i danni derivanti da questa emergenza sanitaria e le conseguenze economiche e sociali". È così che inizia la lettera che il sindaco di Collegno Francesco Casciano e l'assessore alla città sostenibile e al commercio Enrico Manfredi hanno deciso di scrivere, rivolgendosi a tutti gli esercenti della città. Un modo per supportare i commercianti in questo momento difficile, ma anche per divulgare e invitare a rispettare le misure imposte dal Governo per prevenire il possibile contagio nei luoghi pubblici.

"Per qualsiasi commerciante, artigiano o gestore di un pubblico esercizio che non sia in condizioni di garantire la sicurezza del proprio locale - proseguono il primo cittadino e l'assessore nella loro lettera -, è data facoltà di chiudere sino a quando non riterrà opportuno riaprire in condizioni di assoluta sicurezza. A Collegno e per Collegno ciascuno faccia come sempre la sua parte con responsabilità".