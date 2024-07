Terrore a Sestriere: si aggira con un coltello minacciando i clienti di un locale pubblico

Si aggirava per piazzale Kandahar brandendo un coltello e minacciando alcune delle persone che a quell'ora - erano circa le 16 - erano all'interno di un locale pubblico. Attimi di paura, nel pomeriggio di ieri, a Sestriere.



Sono dovuti intervenire i carabinieri del Comune montano, insieme a quelli di Cesana, per bloccare un uomo di di 37 anni, originario della bassa Valle, che stava cercando di mettere in atto una vera aggressione. Apparentemente senza motivo.



In mano, un coltello da cucina. Arma che l'uomo ha lasciato cadere alla vista dei militari. Ma questo non lo ha indotto a più miti consigli. Anzi. Ha comunque opposto resistenza attiva contro i carabinieri che non senza fatica sono riusciti ad immobilizzarlo e ad arrestarlo con l'accusa di “resistenza a pubblico ufficiale”, per poi condurlo in carcere a Torino in attesa del rito direttissimo.