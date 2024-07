In corso Verona una nuova ciclabile: "Stop al parcheggio selvaggio, spazio per bici e pedoni"

La Torino che si muove sui pedali oggi ha una nuova ciclabile. Stamattina è stata inaugurata la nuova pista di corso Verona, all'angolo con via Foggia. Cinquecento metri su entrambi i lati di corso Verona, che permetterà di collegare lungo Dora Firenze con via Perugia.

900 mila euro di investimento

L'investimento complessivo è di 900mila euro , con fondi React Eu. Soldi con i quali è stato riqualificato anche questo angolo di Borgo Rossini : sono stati piantumati venti nuovi alberi , abbattute le barriere architettoniche agli angoli delle strade, create nuovi attraversamenti pedonali ed i percorsi per i non vedenti con pavimentazione in rilievo .

Stop parcheggio selvaggio

"È un nuovo spazio - ha detto il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri - ciclabile e pedonale. Abbiamo sottratto questa area ad un parcheggio selvaggio, restituendo uno spazio aulico, sicuro e confortevole, adatto alla mobilità attiva, che i nuovi cittadini possano utilizzare per recarsi a scuola e al lavoro".

Città più inclusiva

"Questo è un intervento di moderazione del traffico, - ha osservato l'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta - ma anche di abbattimento delle barriere architettoniche. Tutte le volte che interveniamo non è solo, come pensano alcuni, per dare fastidio alle auto, ma per rendere la città più inclusiva per bambini e anziani".