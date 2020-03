Coronavirus, stop alle udienze fino al 10 marzo: ecco le disposizioni di Tribunale, Procura e Corte d'Appello a Torino

Udienze sospese il 9 e il 10 marzo (con alcune eccezioni), ingressi autorizzati solo in casi particolari. Sono le principali misure prese dai vertici della magistratura piemontese e torinese per il Palazzo di giustizia di Torino in relazione all'emergenza Coronavirus.

Saranno celebrate solo le udienza penali con imputati sottoposti a misura cautelare, i cui termini di custodia sono prossimi alla scadenza.

L’attività della Procura generale presso la Corte di Appello sarà ridotta ai soli servizi essenziali:

Ufficio esecuzioni

Ufficio Affari Internazionali, con particolare riferimento alle pratiche relative al Mandato di arresto europeo ed agli altri affari urgenti e non differibili

Servizio del Turno per gli affari urgenti e non differibili

Presidio delle attività giudiziarie ed amministrative e non differibili

Segreteria di Sicurezza

Segreteria particolare del Procuratore Generale

Partecipazione dei Sostituti Procuratori generali alle udienze della Corte di Appello e del Giudice di primo grado che non possano essere differite.

L'accesso principale di corso Vittorio Emanuele II sarà chiuso; sarà aperto quello secondario, da corso Ferrucci, dove il personale addetto alla vigilanza si occuperà della selezione degli ingressi.