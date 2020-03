Coronavirus, anche FCA mette in campo misure straordinarie nei suoi stabilimenti

La battaglia contro il contagio si gioca anche nelle fabbriche. Ecco perché arrivano da FCA le indicazioni per il contrasto contro la diffusione del virus Covid 19. In particolare, il gruppo ha deciso di intensificare all'interno degli stabilimenti azioni per interventi straordinari che arriveranno anche, in alcuni casi, alla chiusura temporanea di singoli impianti per mettere in atto tutte le misure possibili per minimizzare il rischio di contagio tra i lavoratori. Un provvedimento che porta addirittura alla chiusura di Melfi, Pomigliano e Cassino.