Corsi di formazione musicale: l'attività didattica funziona attraverso l'uso di strumenti tecnologici

In questi giorni difficili per tutta la Nazione durante i quali ci sono richiesti comportamenti che limitano la nostra quotidianità, l'Amministrazione torinese, cogliendo gli spunti del governo, ha promosso nella scorsa settimana, anche per i Corsi di Formazione Musicale, attività di didattica a distanza mediante l'uso degli strumenti tecnologici a disposizione.

Si è trattato di una piccola grande sfida portata avanti con senso di responsabilità, volontà, intraprendenza, voglia di reagire, alla quale professori e allievi hanno aderito con entusiasmo e coraggio, mettendosi personalmente in gioco soprattutto grazie all'amore per la musica.

Su input dell'Amministrazione, previo contatto e accettazione degli allievi a procedere con le modalità informatiche, ciascun professore si è attivato secondo i metodi consigliati e ritenuti più idonei in relazione alla tipologia di insegnamento e alle proprie capacità informatiche: contatti e assegnazione di attività didattiche attraverso mail, wapp, o piattaforme in uno alle istituzioni scolastiche come classroom e weschool per citarne alcune; lezioni in modalità sincrona e in videochiamata o videoconferenza attraverso google meet,skype, zoom; lezioni in modalità asincrona attraverso condivisione di video in maniera privata o condivisione pubblica su canali youtube; videolezioni-tutorial, inoltro di ascolti e partiture e consegna di dispense digitali a mezzo mail, wapp o su specifiche piattaforme.

Un gruppo ristretto di docenti, molto aggiornato sulle tecnologie digitali, sta organizzando lezioni molto ben strutturate con classi collettive e individuali proponendo modifica on line di documenti o partiture ed esecuzione in streaming di brani. Questo gruppo si è reso disponibile al tutoraggio sia per gli allievi che per dare supporto agli altri docenti.

Per le lezioni di musica d'assieme, la Città ha fornito ai professori coinvolti le credenziali per l'uso di alcune piattaforme informatiche aziendali. In merito agli allievi, soltanto un numero molto esiguo (5 su 423) ha segnalato di avere difficoltà con la fruizione delle lezioni a distanza, per essi la Città cercherà comunque di garantire il servizio anche con future, ove possibili, attività di recupero.

Dai primi riscontri di questa rapida sperimentazione emerge che le attività di insegnamento individuale possono essere gestite in maniera molto soddisfacente. Si evidenziano invece, come è facilmente intuibile, alcune difficoltà per le lezioni di pratica d'assieme come orchestra classica, orchestra jazz. Per queste attività sarà pertanto necessario predisporre giornate di recupero non appena possibile, compatibilmente con le tempistiche di riapertura e chiusura estiva della scuola.

L'Amministrazione farà di tutto per garantire l'insegnamento delle discipline e la piena soddisfazione di tutti quanti coinvolti. In linea generale si può dire di aver raggiunto, in così pochi giorni, un ottimo risultato, con la collaborazione davvero viva e sentita di tutti e tutte.