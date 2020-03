Come scegliere la tua scopa elettrica

Tra le guide all'acquisto di elettrodomestici per la casa le più consultate sono sicuramente quelle che riguardano gli aspirapolvere e le scope elettriche per pulire la casa. Il motivo è presto detto poiché si tratta di elettrodomestici essenziali e fondamentali per riuscire a garantire il giusto livello di pulizia e igiene tra le mura domestiche.

Oggi le scope elettriche stanno velocemente sostituendo i classici aspirapolvere a traino poiché sono molto più maneggevoli, leggeri e praticità utilizzare nella vita di tutti i giorni che spesso costringere a ritmi frenetici. Per le pulizie di tutti i giorni, infatti, un classico aspirapolvere a traino risulta poco pratico perciò sempre più persone sono alla ricerca di scoperta elettrica che hanno caratteristiche diverse da prendere in considerazione il dalla presenza o meno del cavo di alimentazione. Per capire quali sono i pro e i contro di situazione, avevo preparato una breve guida per tutti gli utenti.

Con il cavo di alimentazione

La scopa elettrica può essere con il cavo di alimentazione classico da collegare alla corrente oppure priva di filo wireless. La scopa elettrica con il cavo è una tipologia che presenta alcuni vantaggi iniziando dall’autonomia illimitata. Infatti, dovendola collegare alla presa di corrente, non c’è limite di utilizzo e si può usare su tutte le superfici senza che si scarichi. Inoltre, le scope con il cavo sono ancora più maneggevoli perché sono più leggere dato che non è presente la batteria ricaricabile. Resta però il fatto che il cavo di alimentazione rappresenta un ingombro per moltissime persone poiché si incastra, ci si inciampa dentro e spesso non consente di arrivare una sola passata in tutti gli ambienti di casa. Molto spesso il cavo non è lungo abbastanza per arrivare in ogni ambiente ma bisogna fermarsi per spostare l’alimentazione a una presa di corrente più vicina.

Senza fili wireless

Le scope elettriche senza cavo sono invece molto pratiche perché permettono di pulire la casa in un attimo senza dover perdere tempo a collegare il cavo elettrico e spostarlo quando si cambia stanza. La praticità è sicuramente maggiore soprattutto negli ambienti con tante stanze e pareti divisori a dove il filo potrebbe incastrarsi. È lo strumento ideale per le pulizie settimanali ma soprattutto per quelle quotidiane veloci senza dover perdere tempo senza ingarbugliarsi nel cavo elettrico.

Bisogna però dire che queste scope wireless allora un peso maggiore perché contengono la batteria ricaricabile. Di solito, di solito, queste scope pesano un po’ di più ma la differenza non è così sostanziale come si potrebbe pensare. Per far funzionare questi elettrodomestici bisogna ricaricarli come un telefono smartphone. In diverse situazioni questo presenta un limite poiché spesso la loro autonomia è limitata e non sempre si riesce a pulire la casa in una sola volta con una carica sola. In particolare chi ha un’abitazione di grande metratura dovrebbe scegliere scoperte elettriche wireless top di gamma perché altrimenti con quelle più economiche non riesce a pulire in una sola volta ma deve fermarsi e aspettare la ricarica per procedere.