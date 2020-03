Moncalieri, stop ai parcheggi a pagamento fino al 25 marzo. Il sindaco Montagna: "Se ognuno fa la sua parte, il coronavirus lo possiamo fermare"

La stretta determinata dall'ultimo decreto del Presidente del Consiglio Conte sta cambiando la vita di tutti i cittadini e a Moncalieri il sindaco Paolo Montagna ha fatto un ulteriore appello: "Usciamo di casa il meno possibile, facciamolo solo per situazioni indifferibili. Dobbiamo fare qualche sacrificio in più per riprenderci quella libertà che pensavamo fossero scontate".

"Ma se ognuno fa la sua parte, noi il coronavirus lo possiamo fermare. Insieme", ha detto, concludendo un lungo video su Facebook il primo cittadino. Intanto da oggi, venerdì 13 marzo, anche gli uffici comunali, che restano aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.15, funzionano solo su appuntamento telefonico, chiamando il numero dell’ufficio desiderato (l'elenco è disponibile sul sito www.comune.moncalieri.to.it).

"Ci sarà un solo accesso, da via Principessa Clotilde 10, presidiato dalla Protezione Civile che consentirà l’ingresso contingentato e solo in caso di effettivo appuntamento", ha spiegato il sindaco di Moncalieri. Confermato che, su disposizione del governo, i mercati sono chiusi, salvo i banchi dei soli generi alimentari. L'altra novità è che fino al 25 marzo, per favorire la mobilità dei tanti operatori impegnati sul campo nella gestione dell’emergenza, è stato disposto lo stop al pagamento della sosta , anche "per consentire alla Polizia Municipale di concentrarsi nei controlli per il rispetto del decreto", ha spiegato Montagna.

Per il servizio di tesoreria si potrà far riferimento alle agenzie che manterranno l’apertura per garantire il servizio minimo obbligatorio, che sno le seguenti: Moncalieri Testona – Strada Genova, 116 – Orario di cassa 08.30/12.55

Moncalieri Corso Roma – Corso Roma, 17 – Orario di cassa 08.30/12.55

Per tutte le informazioni non di carattere sanitario, è attivo il nuovo numero di tel. 011642238 oppure la mail moncalieri.informa@comune.moncalieri.to.it

Il numero di telefono, attivo dal lunedi al venerdì (ore 9.30-15-30) fornisce informazioni sugli orari di apertura degli uffici pubblici, i punti vendita che effettuano consegne a domicilio, il servizio dei pasti a domicilio e la consegna farmaci.