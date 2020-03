Emergenza Coronavirus, "Chieresi, non vi lasciamo soli"

Il Comune di Chieri ha attivato due numeri telefonici per fornire informazioni di base ai cittadini e raccogliere eventuali segnalazioni: 011/9428700-701. Lo annuncia l’assessora alle Politiche Sociali Raffaela Virelli. "Si tratta di uno Sportello Telefonico di aiuto e informazione a cui rivolgersi in caso di necessità. Vogliamo dimostrare che l’Amministrazione è concretamente vicina alla città, in particolare alle persone più anziane, sole, con scarsa dimestichezza con il web e i social, e che possono avere necessità di un consiglio, di informazioni, di un aiuto concreto per la spesa e le medicine o semplicemente di un supporto per comprendere come comportarsi alla luce delle prescrizioni adottate in questi giorni".

I due numeri telefonici 011/9428700-701 saranno attivi a partire da lunedì 16 marzo: dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Lo Sportello Telefonico sarà gestito dagli operatori dello Sportello sociale del Comune, del Consorzio socio assistenziale e della Cooperativa Valdocco, che potranno segnalare all’AslTo5 o ai servizi sociali i casi che necessitano di una presa in carico.