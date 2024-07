Danneggia 7 auto in sosta in corso Vinzaglio: sorpreso e arrestato dalla polizia

Un italiano di 52 anni è stato arrestato perché gravemente indiziato di danneggiamento aggravato continuato.

Nel cuore della notte tra martedì e mercoledì, è giunta una segnalazione al 112 NUE relativa a un soggetto intento a danneggiare delle auto in sosta su Corso Vinzaglio.

I poliziotti in servizio di controllo del territorio, raggiunto il luogo in pochi minuti, hanno sorpreso un cinquantaduenne italiano fra le auto parcheggiate, con una barra di metallo in mano, e lo hanno fermato. Sul posto è stata riscontrata la presenza di sette autovetture danneggiate da diversi colpi, inferti principalmente ai parabrezza.

Dopo aver identificato l’uomo e sequestrato lo strumento, verosimilmente utilizzato per compiere il reato, i poliziotti hanno arrestato il cinquantaduenne.