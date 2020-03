Magliano (Moderati): "Scadenza patenti speciali, si conceda la proroga"

"Si estenda di almeno tre mesi la validità di tutte le patenti speciali in scadenza entro il 3 aprile prossimo", è la richiesta di Silvio Magliano, Capogruppo dei Moderati in Consiglio Regionale del Piemonte e nel Consiglio Comunale di Torino.

"Le misure previste dal Decreto per il contrasto all'epidemia da Covid-19 rendono urgente tale proroga. Condivido e sostengo l'esplicita richiesta dell'Anglat*, a riguardo, presso i Ministeri. È in gioco il diritto alla mobilità delle persone con disabilità. Sono, nell'intero Paese, 750mila le persone in possesso di una patente speciale, che è il solo documento che consente alla persona con disabilità di essere pienamente autonoma sotto il profilo della mobilità personale".

"Venire incontro alle esigenze delle persone con disabilità e garantire loro il diritto alla mobilità è un dovere delle Istituzioni. L'attività delle Commissioni Mediche Locali (CML) rischia di essere rallentata o bloccata (vedi Emilia Romagna e Liguria, per esempio), con conseguente impatto sui rinnovi. Il Ministero dei Trasporti ha appena concesso (11 marzo 2020) la proroga della validità della carta di qualificazione del conducente e dei certificati di formazione professionale per il trasporto delle merci pericolose. Ha inoltre concesso l'estensione del permesso provvisorio di guida".