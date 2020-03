Sanificazione al CAAT, il direttore Meglio: "Prodotti agroalimentari non sono veicolo per Coronavirus"

Al Centro Agroalimentare di Torino ieri pomeriggio si sono svolte attività di igienizzazione e sanificazione, per l’emergenza Coronavirus. Un provvedimento con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei grossisti di frutta e verdura, così come quella dei consumatori finali.

“Sappiamo che i prodotti agroalimentari – spiega Gianluca Cornelio Meglio, direttore generale - non costituiscono veicolo per la trasmissione del virus, ma dobbiamo anche preoccuparci che quanti operino giornalmente affinché il dettaglio possa continuare ad offrire prodotti freschi e sicuri, lo facciano in condizioni di sicurezza”.

“Queste le ragioni per cui sono state implementate talune procedure di igienizzazione e sanificazione all’interno delle nostre aree con una capillare operazione di sensibilizzazione ad personam per far comprendere che l’adozione delle buone condotte tutela se stessi e gli altri”, conclude Meglio.