Anche la deputata piemontese del Pd Chiara Gribaudo positiva al covid-19

Anche la deputata del Partito Democratico Chiara Gribaudo ha annunciato tramite un post su Facebook il risultato positivo al test del coronavirus.

La parlamentare piemontese si era sottoposta già ad autoisolamento in seguito all’incontro con il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, positivo al covid-19. “Come sapete sono in autoisolamento - scrive su Facebook - dopo l'incontro avuto in Regione Piemonte col presidente Cirio, positivo al Coronavirus. Sono così entrata nel protocollo di prevenzione e assistenza da alcuni giorni. Oggi ho avuto conferma di essere positiva al Covid19".

"Sto abbastanza bene. Continuo il mio isolamento insieme a tante e tanti italiani. Lavoro al telefono e scrivo note e proposte per le misure da prendere per il Paese. Ringrazio tutte le persone che mi stanno vicino, a distanza, facendomi sentire tutt’altro che sola. Voglio, ancora una volta e proprio in questo momento, ringraziare tutto il personale sanitario che sta lavorando con abnegazione per la nostra salute. E tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che stanno garantendo le filiere essenziali".

"Dobbiamo resistere. Dobbiamo stare a casa! Ce la faremo”, ha concluso la parlamentare cuneese.