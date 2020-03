La denuncia di Silvio Magliano (Moderati): "Per lo spaccio sul Lungo Dora niente quarantena?"

"Lo spaccio, evidentemente, si considera immune da qualsiasi tipo di rischio sanitario", denuncia Silvio Magliano, Capogruppo dei Moderati in Consiglio Comunale a Torino. "Si continua a vendere e acquistare droga, lungo la Dora".

"Nulla è cambiato, rispetto ai giorni pre-emergenza coronavirus, neppure poche centinaia di metri più a ovest, su Lungo Dora Napoli. Mi sono state segnalate risse in zona e capannelli sul Ponte Carpanini. «Davanti ai "Bangla" della zona si formano assembramenti, in barba a ogni divieto», è la denuncia di un cittadino".

"Alex Bonsignore, titolare del bar "Pausa Café" (chiuso naturalmente in questi giorni) su Lungo Dora Napoli, conferma che la situazione è difficile. Si facciano rispettare le regole: questa volta non è "solo" questione di sicurezza e decoro", conclude Magliano. "E' in gioco la salute di tutti".