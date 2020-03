Bottiglia termica: caratteristiche e vantaggi dei modelli ecosostenibili

Ogni giorno che passa le tematiche ambientali si fanno sempre più urgenti. I sostenitori delle politiche ecologiche fanno sempre più pressione per essere ascoltati, in quanto la discussione non è ormai più rimandabile. Siamo allora chiamati a prendere coscienza di questo problema e di comportarci di conseguenza, anche nei piccoli gesti. Un esempio su tutti riguarda l’ eccessivo utilizzo delle bottiglie di plastica.

Fino a qualche anno fa era impensabile per la maggior parte delle gente immaginare che le bottiglie di plastica costituissero un problema, ma oggi sempre più persone prendono atto di questo fatto. Basta un semplice calcolo per rendersene conto: provando ad immaginare quante bottiglie d’acqua usa una persona al giorno e moltiplicando questo numero per diversi miliardi di persone, il risultato è una cifra decisamente troppo alta.

Per porre rimedio a questo problema, moltissime persone hanno abbandonato l’utilizzo della bottiglietta di plastica in favore di quella in alluminio. Q uesta bottiglia termica è ecosostenibile e presenta numerosi vantaggi sia per l’utilizzatore che per l’ambiente.

I vantaggi nell’utilizzo di bottiglie ecosostenibili

Il primo e indubbio vantaggio risiede nell’evitare il grandissimo spreco di plastica conseguente all’utilizzo delle classiche bottiglie di plastica. Infatti le bottiglie ecosostenibili sono progettate per durare a lungo, il che si traduce anche in un risparmio economico sul lungo periodo. Non sarà, quindi, più necessario comprare bottiglie e bottigliette di plastica da portare in giro, ma sarà sufficiente riempire ogni giorno la stessa bottiglia, evitando di spendere inutilmente denaro sulle vecchie bottiglie d’acqua.

Altro vantaggio è che la maggior parte dei modelli sono termici, in questo modo si possono riempire le bottiglie di acqua fredda d’estate o di bevande calde nei mesi più freddi; in entrambi i casi la temperatura del liquido rimarrà costante per un determinato periodo, dichiarato dal produttore al momento della vendita.

Come scegliere la bottiglia termica giusta

Non tutte le borracce però sono uguali: ad oggi l’offerta sul mercato è decisamente molto ampia, permettendo a chiunque di poter trovare il prodotto più consono alle proprie esigenze.

Come si è detto sopra, una prima caratteristica fondamentale è quella di mantenere che non tutte le borracce possiedono è quella di mantenere costante per un lungo periodo la temperatura della bevanda. A seconda delle necessità del cliente, è possibile scegliere una borraccia che abbia una maggiore o minore resa termica.

Un’altra caratteristica per cui le borracce termiche si differenziano è la dimensione. Ovviamente a diverse dimensioni corrispondono diverse capacità, questa diventa una caratteristica essenziale da prendere in considerazione al momento dell’acquisto. Aumentando la capacità, aumenteranno anche le dimensioni della bottiglia, diventa allora essenziale prendere questa decisione con cura in base alle proprie esigenze. Se si sa che si passerà fuori casa tanto tempo, magari senza la possibilità di eseguire un refill per molte ore, può allora diventare utile avere una borraccia più grande; se invece si preferisce viaggiare in comodità, riempendo spesso la bottiglia, si preferirà una borraccia dalle dimensioni ridotte.

Ultimo punto, ma comunque importante è il design. Come detto, sul mercato ci sono tantissimi modelli, i quali si differenziano anche per colore, fantasie e forme. Ecco che allora le borracce termiche ecosostenibili possono diventare anche un modo per esprimere la propria personalità e il proprio stile, scegliendo il modello con il design che più s’addice alla persona.

I modelli di bottiglie ecosostenibili sono quindi tantissimi, ognuno per ogni esigenza. Considerando che non presentano nessun vantaggio, sarebbe oggi una scelta irresponsabile, sia per noi che per il pianeta, continuare ad utilizzare le bottiglie di plastica.