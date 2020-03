Andrea Cane (Lega): "Da Forno Canavese l'appello di Rebecca arriva fino a Salvini"

L'appello di aiuto di Rebecca, ragazzina di 14 anni affetta da una sospetta sindrome di ipotensione liquorale occulta (oltre ad essere già stata sottoposta a diversi interventi per un'altra grave patologia) è arrivata ad interessare la politica nazionale e lo stesso Governo.

"Da ieri sera sono a stretto contatto con Alessia e Fabrizio, i genitori di Rebecca che giustamente nelle ultime ore avevano scelto la via mediatica per sensibilizzare il più possibile la politica per salvaguardare la salute della loro figlia", interviene il Consigliere Regionale Andrea Cane, che prosegue " da Vicepresidente della Commissione Sanità mi sono sentito subito in dovere di avvertire le nostre istituzioni sanitarie piemontesi, descrivendo nei particolari la situazione all'Assessore Luigi Icardi, al Presidente di Commissione Alessandro Stecco e al Direttore Generale Fabio Aimar".

"Grazie alla collaborazione della mamma di Rebecca, siamo riusciti ad effettuare in tempi brevissimi un'analisi della patologia ed è risultata la conferma che a livello di esami neurochirurgici in questo caso la trasferta presso le strutture sanitarie di Friburgo fosse assolutamente necessaria ed urgente".

"Durante la mattinata ho infine avuto la conferma anche dal Presidente Alberto Cirio che il Ministero degli Esteri era stato direttamente informato dell'urgente caso sanitario e che sarebbe stata attivata tutta la collaborazione diplomatica necessaria per risolvere in tempi brevi la necessità di cure all'estero della ragazzina Canavesana, considerando ovviamente l'estrema emergenza correlata alla pandemia del Coronavirus", continua il Consigliere Regionale, che conclude con queste parole: "poco fa ho avuto la conferma anche dell'interessamento personale del Senatore e Segretario Federale della Lega Matteo Salvini, che ho personalmente messo in contatto con i genitori di Rebecca. Salvini ha comunicato alla mamma Alessia che stava anche lui seguendo il caso di Rebecca in prima persona, facendo pressioni sul Governo, con la speranza di avere al più presto buone notizie".

"Posso quindi affermare che dopo un primo momento di incertezza delle istituzioni, ora Rebecca e i suoi genitori possono essere certi che il loro appello mediatico sia andato a buon fine e che ora tutti gli organi istituzionali, dalla Regione al Governo tramite la Farnesina, siano stati informati di questa reale urgenza di una giovane ragazza del nostro territorio e che certamente verranno ora intraprese tutte le azioni diplomatiche per sbloccare questa ennesima anomalia causata dall'epidemia Covid-19".

"Non appena sono venuta a conoscenza della situazione di Rebecca ho subito interessato il ministero degli Esteri affinché si possa trovare al più presto una soluzione", ha spiegato Francesca Bonomo, deputata canavesana del Pd, che ha parlato a lungo telefonicamente con Alessia, la mamma della 14enne di Forno Canavese che da diverso tempo è costretta a letto a causa di una sospetta sindrome di ipotensione liquorale occulta.

"Non è vero, quindi, che il Governo non sta facendo nulla. Non c’è stato alcun momento di incertezza: faremo tutto il possibile affinché, non appena possibile, Rebecca possa andare all’estero per una diagnostica invasiva e mirata per poi valutare il tipo di intervento chirurgico che risolva la sua situazione".