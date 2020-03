Non solo FCA, da questa mattina in tutta la provincia di Torino chiuse aziende che danno lavoro a 18mila persone

Non solo FCA. Questa mattina sono state decine le aziende metalmeccaniche che hanno sospeso l’attività per adeguare gli uffici e le officine alle misure di prevenzione definite dal Protocollo Cgil Cisl Uil Confindustria e Governo di sabato scorso. In diversi casi le lavoratrici e i lavoratori hanno abbandonato in sciopero i luoghi di lavoro perché nessuna misura era stata assunta dall’impresa.