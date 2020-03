Coronavirus, Api Torino apre un sito per guidare le pmi nella giungla delle norme

Se già la burocrazia è di per sé una prova complessa, con cui le aziende devono confrontarsi, ancora più difficile è confrontarsi in questo momento con le nuove regole che i decreti del Presidente del Consiglio hanno imposto alle attività produttive. Per cercare di dare una mano a chiarire la situazione, Api Torino ha aperto un sito internet interamente dedicato alle informazioni e alle misure necessarie per affrontare l’emergenza Covid-19. Il sito – raggiungibile a questo link -, è aperto a tutte le imprese e a tutti i cittadini che necessitano di notizie chiare e affidabili sulla situazione.