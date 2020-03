Coronavirus, aumenta la preoccupazione dei lavoratori Gtt:"Bus in deposito ad ogni cambio turno per la sanificazione"

Aumenta la preoccupazione tra autisti e dipendenti di Gtt, dopo che tre colleghi nelle ultime ore sono risultati positivi al coronavirus. Una notizia che segue di pochi giorni quella dei due conducenti della Ca.Nova S.p.A, l’azienda di autotrasporti che gestisce le linee nell’area di Moncalieri e di Torino sud ovest- anche loro positivi al tampone.

Per questo motivo ieri tutti i sindacati – Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl e Fast Confsal – hanno inviato una lettera alla Procura ed Asl Torino perché anche nell’azienda di corso Turati venga messo in atto il protocollo nazionale per il “contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. Un documento che prevede alcune misure, come “la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi (luoghi di lavoro, posto guida per i conducenti”; la riduzione dell’orario di lavoro; un piano di turnazione dei dipendenti con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti”.

Provvedimenti che, secondo le organizzazioni sindacali, non trovano “attuazione in GTT”. “Dal 15 marzo – precisano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl e Fast Confsal - sono state inserite delle turnazioni per i conducenti urbano ed extraurbano non rispettose di nessuna delle indicazioni prescritte dal protocollo condiviso. I bus e tram escono alle prime luci del giorno e rientrano a notte fonda senza alcuna sanificazione cambiando più conducenti durante il giorno fino anche 3 o 4”.

Da qui la richiesta all’azienda di trasporti di rispettare il DPCM e il protocollo. La richiesta dei sindacati è che i mezzi entrano ed escano ad ogni turno di lavoro dai depositi, per permettere la sanificazioni e limitare i contatti con il personale. "Occorre dotare tutto il personale viaggiante di kit personali per la disinfezione sanificazione e mascherine di protezione” concludono le organizzazioni sindacali.