Decathlon, i lavoratori incrociano le braccia e scendono in strada nel centro di Torino

Giornata di scioperi e presidi, quella di domani, per Torino. Oltre alla manifestazione annunciata da Coin, allo Shopville le Gru, proteste in vista anche per i lavoratori di Decathlon.



Gli addetti incroceranno e braccia per tutta la giornata nei negozi di Grugliasco, Moncalieri, Settimo e Torino, mentre un presidio sarà organizzato da Uiltucs proprio nel cuore della città, in via Lagrange 42, dalle 10 alle 12.