Borgo Campidoglio si ritrova per celebrare il compleanno del Torchio e della Dogana a suon di musica e arte

Buon compleanno “Il Torchio” e buon compleanno “Dogana”! La storica osteria e la birreria artigianale di via Rocciamelone a Torino festeggeranno il proprio anniversario con due weekend all'insegna della convivialità e di tanti eventi organizzati sulla strada pedonale di Borgo Campidoglio.



Buon compleanno Il Torchio!

A iniziare, sabato 6 luglio, sarà Il Torchio: dalle 17, infatti, è in programma la 2° edizione di “Torchio in music”, con musica live e dj set a cura di Dj Anto fino a mezzanotte. Dalle 17 alle 20 è previsto un happy hour che culminerà con la cena; in contemporanea, nella vicina galleria del Museo d'Arte Urbana, andrà in scena il vernissage di “So nice!” (dalle 18.30 alle 21), mostra collettiva degli allievi dell'artista Nice and the Fox a cura di Francesca Nigra ed Edoardo Di Mauro con allestimento di Alberto Garino e degustazione di vini dell'enoteca Stuzzivino.



Buon compleanno Dogana!

Esattamente una settimana dopo, sabato 13 luglio, la birreria Dogana festeggerà il suo 7° compleanno con una maratona di 13 ore in cui si susseguiranno dj set (dalle 12), musica dal vivo con il jazz manouche dei 20Strings (dalle 18) e ovviamente tantissime birre artigianali. Sempre al Mau, infine, dalle 18.30 alle 21 si svolgerà un live painting di Nice and the Fox che sancirà l'apertura della mostra “So Nice!” anche presso lo Spazio Garino.