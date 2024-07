Ex dirigenti Fiat in soccorso delle imprese artigiane: ecco la nuova alleanza per battere la crisi

Situazione finanziaria, controllo di gestione, passaggio generazionale, competenze digitali, internazionalizzazione, logistica, business model. Sono questi alcuni dei problemi che lamentano oltre il 62% delle aziende artigiane.

Ecco perché, per affiancarle e dar loro una mano su questi temi, Confartigianato Torino pensa a schierare i manager di esperienza.



Domani la firma ufficiale

Parte infatti - oggi c'è stata la firma ufficiale - un nuovo servizio di sostegno per imprenditori in difficoltà con l’obiettivo di prestare assistenza manageriale e mentoring sui principali aspetti critici della gestione aziendale. Il servizio, prestato a titolo non oneroso, è riservato alle imprese associate e vede protagonisti un gruppo di ex Dirigenti Fiat in pensione.



Su base volontaristica, insomma, metteranno le proprie competenze professionali acquisite in anni di lavoro nel gruppo Fiat (oggi Stellantis) al servizio delle necessità di incidere sugli aspetti critici della gestione aziendale delle realtà artigiane. Il supporto sarà di circa 40 ore.