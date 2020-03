La pressione degli pneumatici, un controllo fondamentale per una corretta manutenzione

L' auto fa ormai parte del nostro quotidiano, la utilizziamo ogni giorno per il lavoro ma anche per il nostro tempo libero e le vacanze, a volte in condizioni meteorologiche avverse con neve e ghiaccio.

Per questo è fondamentale un controllo periodico e accurato del veicolo con particolare attenzione alla pressione degli pneumatici, sia per garantire una maggiore sicurezza sia per consentire all'auto di offrire le migliori prestazioni evitando inoltre un'usura eccessiva degli stessi.

CONTROLLI PERIODICI DA EFFETTUARE

Sul libretto di circolazione della vostra auto troverete con facilità la pressione di gonfiaggio dei vostri pneumatici indicata dal produttore, lo stesso dato sarà riportato anche all' interno della portiera.

Se notate che lo stato del vostro pneumatico potrebbe non garantire sicurezza nella guida perché troppo sfruttato, è arrivato il momento di pensare alla sostituzione delle gomme.

Inoltre, se non usate spesso l'auto che rimane parcheggiata per periodi lunghi, uno dei rischi più frequenti a cui andrete incontro, è l’ovalizzazione.

La sosta infatti tende ad appiattire lo pneumatico nel punto in cui poggia sul suolo rendendolo appunto da tondo ad ovale.

COSA SUCCEDE IN CASO DI PNEUMATICI USURATI O DEFORMATI

Il controllo della pressione di gonfiaggio è importante anche per evitare la deformazione delle gomme, quando infatti è inferiore ai valori consigliati dal produttore la gomma tende a surriscaldarsi con conseguente deformazione.

Altrettanto pericoloso è l’eccesso di pressione, infatti uno pneumatico troppo “ gonfio” diminuisce la sua impronta a terra riducendo la tenuta su strada .

In queste condizioni il livello di sicurezza della vostra guida e della vostra auto saranno seriamente compromessi in ordine di aderenza su terreni asciutti o bagnati, spazi di frenata e non ultimo il consumo di carburante poiché la gomma rotolerà sul suolo in modo meno fluido.

Potreste trovare valori di gonfiaggio diversi tra pneumatici anteriori e posteriori, anche se di poco.

Di norma i parametri che definiscono i valori di gonfiaggio sono dimensioni, peso dell'auto e misura degli pneumatici.

CONDIZIONI DELLO PNEUMATICO PER EFFETTUARE UN CORRETTO CONTROLLO

Quando andrete ad effettuare la misurazione del gonfiaggio, il vostro pneumatico dovrà essere sempre freddo. Ciò è facilmente spiegabile poiché il calore aumenta la pressione e potrete così ottenere risposte non corrette dal vostro manometro.

Ultima attenzione al controllo delle valvole, anche da queste e da eventuali seppur piccole perdite di pressione potrebbero derivare problemi sui valori corretti di gonfiaggio.

In conclusione, non basta acquistare uno pneumatico, anche se di qualità, per avere la certezza di viaggiare in sicurezza ma occorre dedicare periodica attenzione alla pressione e verificarne il consumo omogeneo.