Coronavirus, la Regione Piemonte si sta attrezzando per fare più tamponi

La Regione Piemonte si sta attrezzando per fare un maggior numero di tamponi, in questi giorni di emergenza coronavirus.

Lo ha reso noto l'assessore alla Sanità, Luigi Icardi, che nel corso di una intervista televisiva ha definito "un falso problema" la carenza di reagenti registrata oggi in alcuni laboratori di Torino. "Sono stati riforniti e sono ripartiti i test in tutti i laboratori", spiegando che ad Alessandria è appena stato installato un macchinario sperimentale in grado di fare mille tamponi al giorno.

"Tutto sta funzionando", ha ribadito l'assessore Icardi.