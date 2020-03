Assalto ai parchi, Appendino: "Aumenteremo i controlli, ma non deve servire un vigile per rispettare le regole"

Appendino non "chiude" i parchi cittadini. Nonostante le polemiche per le aree verdi della città prese d'assalto ai tempi del Coroanvirus, la prima cittadina non sembra intenzione di firmare ordinanze che vietino l'utilizzo dei parchi cittadini.

A confermarlo, di fatto, è la stessa Appendino apparsa in video con il comandante della polizia municipale Emiliano Bezzon, sui canali multimediali della Città di Torino: "I controlli li facciamo e li stiamo intensificando. Permettetemi di fare una riflessione: in questo momento nella nostra città non deve esserci un vigile, un carabiniere o un poliziotto con l'arma puntata e a fare da deterrente per ricordarci che dobbiamo rispettare le regole. Non serve la loro presenza per farci paura e rispettare le regole".

Il comandante dei vigili urbani, invece, ha affermato: "A Torino sono in corso i controlli e i nostri cittadini stanno rispondendo molto bene agli obblighi imposti dal Dpcm. La Polizia municipale si sta concentrando soprattutto sui parchi cittadini". Alla Tesoriera, per esempio, una pattuglia ha ormai attivato un presidio fisso che consente di monitorare tutto il parco, mentre alla Pellerina i mezzi delle forze dell'ordine sono in costante movimento, vista la vasta superficie del polmone verde.

Una notizia positiva arriva dagli esercizi commerciali, anch'essi finiti nel mirino della polizia municipale, impegnata nel controllare se le chiusure imposte dal decreto siano regolarmente rispettate:

"Abbiamo controllato gli esercizi commerciali della città, nella giornata di ieri nessuno ha violato il Dpcm a fronte di oltre 600 controlli. C'è un grande senso di responsabilità" ha spiegato Bezzon.