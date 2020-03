Coronavirus, a Torino riapre la Mensa dei poveri di via Belfiore 12. E anche gli asili notturni Umberto I sono pronti

“In questo momento difficile, in cui assicuriamo quotidianamente una media di 240 sacchetti-pasto a sera ai meno abbienti in fila a distanza di sicurezza, necessitiamo di cibo e viveri con cui sfamare i poveri e i senzatetto della città”, spiega Don Gennari.



“Per chi volesse contribuire alla raccolta alimentare, è attivo il numero di telefono 375 6188246 cui comunicare la propria disponibilità sia con chiamate che messaggi Whatsapp”, conclude Don Adriano Gennari, animatore del ‘Cenacolo Eucaristico della Trasfigurazione Onlus’ che gestisce la mensa. Per maggiori informazioni, è disponibile anche il sito www.cenacoloeucaristico.it.



Ma sul fronte dell'assistenza ai più poveri e bisognosi, anche gli Asili notturni Umberto I di Torino rispondono presente. "Noi ci siamo - dice il presidente Sergio Rosso -. Siamo lì, annidati persino nell’assordante silenzio che fa eco al perentorio invito del governo che recita: «Restate a casa». Siamo qui per coloro che molto spesso una casa non ce l’hanno e che dunque non sanno dove restare: i senzatetto, i disperati, gli affamati, gli indigenti malati e infreddoliti. È ovvio che non possiamo ignorare i protocolli, né tanto meno le attuali disposizioni, ma se gli Asili Notturni di Torino hanno sospeso l’attività degli studi dentistici, restano aperti gli ambulatori medici, soprattutto il servizio di pneumologia e di virologia. La Mensa serale è stata chiusa, ma verranno comunque distribuiti al cancello i sacchetti con il pasto serale. Resta aperto il dormitorio, anche se stiamo vagliando ulteriori misure di prevenzione e sicurezza. I volontari presenti in struttura portano mascherina e guanti (laddove necessario anche il camice). È stato predisposto un protocollo d’intervento con l’Università (facoltà di pneumologia e Virologia) e con gli assessorati alle politiche sociali della Regione Piemonte e della città di Torino”.