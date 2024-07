Accoltellamento a Venaria Reale. Intorno alle 13.15, in via Arduino Iseppon, un trentaseienne è stato accoltellato ad un braccio a seguito di lite con un proprio conoscente.

Lite per motivi personali

Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria di Torino, non è in pericolo di vita ma in codice giallo. I Carabinieri di Venaria e del nucleo radiomobile sono alla ricerca dell’aggressore. Pare che la lite sia scaturita da motivi di natura personale.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO