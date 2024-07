Universiadi Torino 2025, al Palavela aperighiaccio per la selezione dello staff: 80 le posizioni lavorative aperte

Universiadi, al Palavela aperighiaccio per la selezione dello staff: 80 le posizioni lavorative aperte

Si terrà mercoledì 3 luglio, in occasione dell'appuntamento Aperighiaccio al Palavela CasaTO2025, lo speciale Recruiting Day dedicato alla promozione delle posizioni lavorative aperte per i TORINO 2025 FISU GAMES, che si svolgeranno a Torino dal 13 al 23 gennaio 2025.

“L’impatto di un evento si valuta anche per il coinvolgimento del territorio dal punto di vista della forza lavoro che esso impiega, e del know-how che l’evento riesce a diffondere e radicare tra le persone che ad esso collaborano” dice Alessandro Sciretti, Presidente del Comitato Organizzatore dei Torino 2025 FISU Games. “Vogliamo che i Torino 2025 FISU Games siano un’esperienza entusiasmante e formativa, di cui chi potrà viverla conservi un ricordo indelebile di cui andare fiero”.

La selezione di personale gestita da e-work -gruppo specializzato nella consulenza, somministrazione di lavoro e gestione di soluzioni HR per aziende e multinazionali – Official Supplier Partner di Torino 2025 punta a individuare persone dinamiche e motivate da inserire nello staff della prossima edizione dei Giochi Mondiali Universitari Invernali. Sono circa 80 le posizioni lavorative aperte per i servizi organizzativi della manifestazione nelle aree Food & Beverage, Arrivals & Departures, Broadcasting, Accreditation e pianificazione logistica.

“Siamo entusiasti di supportare il Comitato nella selezione dello staff che gestirà i Giochi. Questa opportunità è perfetta per chi desidera avvicinarsi al mondo degli eventi sportivi, un settore in costante crescita con una forte richiesta di professionalità”, sottolinea Alessia Toia, Responsabile Partnership Istituzionali di e-work.

Il Recruiting day E-WORK & TORINO 2025 FISU GAMES del 3 luglio al Palavela (via Ventimiglia 145) si svolgerà dalle 15.00 alle 19.30 con incontri scaglionati, su appuntamento, durante i quali i partecipanti potranno sostenere un primo colloquio con i professionisti HR di e-work e candidarsi per le numerose posizioni aperte.

Oltre ai recruiter di e-work, saranno presenti all’iniziativa anche alcune figure del Comitato FISU per dare maggiori informazioni e fornire risposte alle curiosità dei candidati interessati a unirsi allo staff della manifestazione.

Per la partecipazione al Recruiting Day è necessaria la registrazione che dovrà avvenire entro le ore 12 del 2 luglio al seguente link: https://www.eventbrite.com/e/aperighiaccio-casato25-con-recruiting-day-tickets-929728512007?aff=oddtdtcreator

A iscrizioni concluse, i candidati saranno ricontattati dai recruiter e-work per fissare l’orario del colloquio.

Terminata la fase di colloquio i partecipanti potranno fermarsi per un Aperighiaccio e provare l'esperienza unica di pattinare sul ghiaccio a CasaTO2025, un’anteprima dell’atmosfera di dinamismo che accompagnerà la 32esima edizione dei FISU World University Games.