Madre denunciata per abbandono di minori: i figli passeggiavano nel parco a 3 chilometri da casa

Questa mattina gli Agenti del Reparto motociclisti della Polizia Municipale all'interno del Parco della Pellerina, durante i controlli effettuati per il rispetto dell'ordinanza sull’emergenza sanitaria hanno notato un gruppo di tre bambini, tutti al di sotto degli 11 anni, che procedevano affiancati sulle biciclette nei pressi del viale di ingresso da C.so Appio Claudio.

Interpellati dai Vigili i bimbi hanno fornito i loro cognomi e hanno dichiarato di abitare a circa 3 chilometri di distanza e di essersi allontanati per fare una passeggiata. Immediatamente è stata contattata la madre che poco dopo arrivava al Parco insieme al padre dicendo di essere lei ad avere, nel frangente, la custodia dei figli.

La donna è stata denunciata per i reati di abbandono di minori e per l'650 c.p. per Inosservanza Ordinanza del DPCM.

Al termine i minori sono stati affidati ai genitori.