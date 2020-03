Vanchiglietta, restaurata la panchina d'autore dedicata a Vito Scafidi

La panchina d'autore di Piazza Chiaves dedicata a Vito Scafidi, realizzata nel 2018 da Vito Navolio in collaborazione con il Primo Liceo Artistico e con la produzione del Museo d'Arte Urbana di Torino, è stata finalmente restaurata dallo stesso artista. L'opera, inaugurata in occasione della Giornata Nazionale per la Sicurezza nelle Scuole, era stata vandalizzata a inizio anno.

Confermate, dunque, le intenzioni annunciate a gennaio durante un sopralluogo a cui avevano partecipato, tra gli altri, il vice-presidente vicario del Consiglio Comunale Enzo Lavolta, il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri, diversi consiglieri e il direttore artistico del Mau (appena eletto direttore dell'Accademia, ndr) Edoardo Di Mauro.