Lutto in Ennova: è scomparso il presidente Fiorenzo Codognotto

Nella notte del 21 marzo è mancato, colpito da morte improvvisa di origine cardiaca, Fiorenzo Codognotto, fondatore e presidente di Ennova S.p.A., l’azienda torinese specializzata nel campo della Digital Transformation. La notizia dell’improvvisa scomparsa è stata data dalla stessa azienda.



“Un imprenditore innovativo e lungimirante dalle formidabili doti umane e professionali, un uomo generoso che ha sempre saputo porre le persone al centro dei suoi pensieri e delle sue azioni”, ricorda l’azienda. “Che ha lavorato con passione e tenacia per creare e far crescere Ennova, portandola in pochi anni alla dimensione di oggi. Anche in questo momento di particolare difficoltà legato all’emergenza Coronavirus, ha posto la massima attenzione al benessere delle sue persone e lavorato per porre le condizioni per poter assicurare all’Azienda un solido percorso di crescita. Incitando i suoi più stretti collaboratori (amici, non più colleghi) a disegnare un futuro concreto e di successo per i prossimi anni”.