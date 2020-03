Pinerolo, tenta di rapinare un uomo appena uscito da una farmacia: arrestato

Ha tentato di rapinare, a Pinerolo, un uomo che stava tornando a casa dopo essersi recato alla farmacia più vicina. I Carabinieri nella tarda mattinata di ieri hanno arrestato un 52enne originario di Novi Ligure, che era appena aggiunto nella cittadina del Torinese.

L’aggressore si è avvicinato al passante, un 36enne rumeno residente a Pinerolo, intimandogli di consegnargli il suo portafoglio: quando l’uomo si è rifiutato lo ha inseguito. La vittima si è rifugiata all’interno della propria autovettura, che era parcheggiata all’angolo tra via Stefano Fer e via Podgora.

Il malvivente ha cominciato a colpirla, per costringere la vittima a scendere e consegnargli anche l’autovettura. I rumori provocati dall’uomo sono stati sentiti da un Carabiniere che abita nei pressi che, dopo aver allertato i colleghi in servizio, e sceso in strada ed è riuscito a bloccare l’aggressore. Il 52enne è stato poi arrestato e portato in carcere a Torino con l’accusa di tentata rapina.