Boom di iscritti alle biblioteche virtuali di Torino: "La peste" di Camus il titolo più richiesto

Boom di lettori per la Biblioteca civica digitale. di Torino. In una sola settimana sono stati quasi 3mila e 500 i nuovi iscritti alla Media Library On Line, che hanno sfogliato cataloghi e prelevato dagli scaffali virtuali uno o più libri dell'ampia offerta di contenuti digitali da scaricare o consultare online: libri elettronici in prestito, lettura di giornali, ascolto di audiolibri e musica, videoletture ad alta voce per i bambini, lezioni scolastiche a distanza, supporto personalizzato a studi e ricerche, libera visione di un ampio repertorio di filmati delle iniziative culturali.