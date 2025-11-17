Candiolo, presentazione del libro curato da Monica Canalis

Lunedì 24 novembre alle ore 18.30 verrà presentato a Candiolo, nell’ambito della rassegna #donneincomune promossa dalla Rete Pari Opportunità dei comuni di Candiolo, Piobesi e Castagnole, il volume “50 ritratti del Cattolicesimo Democratico. Da Rosmini a Sassoli: volti e storie di una cultura politica” curato da Monica Canalis ed edito da Capricorno, con la postfazione di Ernesto Maria Ruffini.

La presentazione avverrà presso la biblioteca di Candiolo in Via Gioberti 6, con la partecipazione dell’assessore Elena Sardo e le letture di alcuni giovani.

Il libro è una raccolta foto-biografica di ritratti: volti e storie di 50 uomini e donne, pensatori, politici, sindacalisti, insegnanti, animatori sociali, che hanno interpretato la cultura politica del Cattolicesimo Democratico, contribuendo in modo determinante alla nostra democrazia.

Tra questi 50 ritratti spiccano anche figure con solide radici piemontesi: Pier Giorgio Frassati, canonizzato pochi giorni fa, Carlo Donat-Cattin, Guido Bodrato, Paolo Bonomi, Antonio Rosmini, Oscar Luigi Scalfaro, Giovanni Goria, Carla Passalacqua, Giulio Pastore.

In un tempo appiattito sul presente, sugli slogan e sulla propaganda, scavare alle radici del pensiero politico, facendo i conti con la storia, è un esercizio inconsueto, ma fecondo. Anche perché, senza le culture politiche, senza le idee e la visione, la politica è miope, non riesce a disegnare il futuro e si riduce a personalismo, pragmatismo, cinico calcolo e mera gestione del potere. Senza le culture politiche Cattolico Democratica, Socialista e Liberale non sarebbe nata la nostra Costituzione e senza l’attualizzazione ed il rinvigorimento di queste culture politiche non avremo gli strumenti per affrontare l’attuale crisi della democrazia.

Non si tratta di un libro religioso o di partito, ma di un libro di cultura politica, con una funzione formativa. Conoscere questi 50 uomini e donne, che hanno fatto cose grandissime, pur affrontando difficoltà enormi (fino al martirio civile nei casi di Aldo Moro, Piersanti Mattarella, Vittorio Bachelet e Roberto Ruffilli), può aiutarci ad affrontare il presente.

Il libro è un’opera collettiva, resa possibile dal contributo di 50 autori, uno per ogni personaggio.

Appuntamento lunedì 24 novembre alle ore 18.30 a Candiolo, la biblioteca di Via Gioberti 6.