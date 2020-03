Coronavirus, anche l'aiuto ai più bisognosi si adatta alle misure di sicurezza

Il Coronavirus colpisce ancora più duramente chi vive quotidianamente in emergenza, come i senzatetto. Per contrastare il contagio le mense per i bisognosi di Torino hanno adottato diverse misure: in primis i pasti non vengono più consumati nella struttura, in modo da evitare l’affollamento in un unico locale, spesso di persone già con problemi sanitari.

L’Associazione Opera Messa del Povero “Centro Andrea” - di largo Tabacchi - ha affisso un cartello, dove spiega come “il servizio bagni e distribuzione vestiti è sospeso, così come la funzione religiosa e la scuola del giovedì”.

“Da domenica 22 marzo – si legge su un altro foglio - fino a revoca dell’emergenza, non verrà distribuita la colazione. Verrà consegnato un sacchetto di viveri dalle 10 alle 12. Vi preghiamo di mantenere la calma e la distanza tra di voi di almeno un metro. Il mancato rispetto comporta la sospensione dell’attività”.