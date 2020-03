Coldiretti Piemonte: "Boom di ortofrutta per rafforzare sistema immunitario"

Spesa di frutta e verdura delle famiglie fa registrare un +16% nei supermercati nazionali. Con l’emergenza Coronavirus gli italiani vanno a caccia di vitamine per aiutare a rafforzare il sistema immunitario contro il virus: è quanto emerge da una analisi di Coldiretti su come sono cambiati gli acquisti alimentari delle famiglie, secondo i dati IRI relativi all’ultima settimana rilevata dall’8 al 15 marzo.

Nei supermercati, discount, negozi e mercati è, infatti, corsa all’acquisto di kiwi, mele, pere, ma anche insalate, carote, cavolfiori, broccoli e patate che garantiscono una riserva naturale di vitamine.

Mele, pere e kiwi Made in Piemonte possono essere sicuramente utili a rafforzare le difese immunitarie insieme al riso ed al miele di cui il Piemonte è ricco.

“A preoccupare è la difficoltà delle spedizioni all’estero – spiegano Roberto Moncalvo Presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale- messe ora a rischio dalle campagne di disinformazione e dai lunghi rallentamenti alle frontiere che danneggiano i prodotti deperibili. In particolare, i kiwi e le mele Made in Piemonte sono particolarmente richiesti nei Paesi arabi dove viene esportata oltre il 50% della produzione. Sicuramente, pensando ai prossimi mesi, bisogna intervenire al più presto per sopperire alla mancanza di manodopera stagionale semplificando il voucher “agricolo” affinché che possa consentire da parte di cassaintegrati, studenti e pensionati italiani lo svolgimento dei lavori nelle campagne, in particolare, per la raccolta della frutta e dell’uva. Certo, in questa fase più che mai, va incentivato – concludono Moncalvo e Rivarossa - il #MangiaItaliano e su questa scia è attivo, su tutto il territorio piemontese, il servizio di spesa a domicilio grazie alle aziende di Campagna Amica al quale si è aggiunto anche quello di consegna dei pasti a casa, a cura delle imprese agrituristiche”.

Tutte le informazioni circa il servizio di spesa a domicilio e di consegna pasti da parte degli agriturismi di Campagna Amica si possono trovare sul sito piemonte.coldiretti.it.