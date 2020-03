Dall’energia verde alla smart city: cosa cambia nelle bollette e nelle città italiane

Il mondo sta cambiando e il modo di produrre energia insieme a lui. Sono stati fatti molti passi in avanti da quando si utilizzavano solo combustibili fossili per produrre energia e gas.

Adesso si attuano molte più tattiche per proteggere l'ambiente attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili. Quest'ultime vengono utilizzate non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo per salvaguardare un'atmosfera che ormai sembra aver raggiunto un livello d'inquinamento da cui potremmo non fare più ritorno.

Vediamo insieme come in Italia vengono utilizzate le energie rinnovabili e come le città continuano a cambiare all'insegna di strategie sempre più eco-friendly.

Un aiuto per l'ambiente: l'energia sostenibile

L'ambiente ha bisogno di un concreto aiuto, ed è per questo che in Italia persone di tutte le età si sono appassionate al problema ambientale richiedendo l'utilizzo di energia sostenibile.

L'Italia però si affida molto all'acquisto di energie da fonti estere denotate da una percentuale che va oltre il 70% per l'acquisto di combustibili fossili e del carburante finito.

Anche considerando questi dati, sono molte le aziende italiane che per far fronte al problema in modo tangibile hanno incominciato ad utilizzare le energie rinnovabili per diminuire le emissioni di CO2, tanto che già nel 2018 che queste energie sono state impiegate per il 18% dei consumi totali italiani.

L'Italia si sta quindi trasformando adottando un approccio sempre più a difesa dell'ambiente. Anche gli italiani sono disposti a cambiare qualche piccola abitudine per favorire l’ecosistema. Un primo semplice step è ad esempio quello di attivare una fornitura ecosostenibile che oggi offrono alcuni fornitori di luce e gas, come Green Network Energy ad esempio, e che permette di avere in casa solamente energia verde che contribuisce a ridurre l’impatto ambientale.

Smart city: le città eco-friendly



Le città italiane sono totalmente cambiate negli anni evolvendosi per riuscire ad offrire ai propri cittadini servizi di qualità in termini di reti e infrastrutture. Per raggiungere lo scopo di ottenere delle città più smart ed ecologiche, si operano dei considerevoli cambiamenti sul trasporto, sull'ambiente e sull'energie impiegata.

Questi cambiamenti a favore dell'ambiente adoperati nelle città italiane, non solo offrono la possibilità ai cittadini di usufruire di sistemi tecnologicamente all'avanguardia, ma danno la possibilità di avere un grande impatto sulla limitazione dell'inquinamento ambientale. Una recente ricerca riguardante le città più ecologiche e avanzate d’Italia ha mostrato come Trento sia al primo posto, seguita da Torino e Bologna.

Tra i dati presi in considerazione c’è sicuramente quello riguardante la mobilità elettrica. Il numero delle colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli predisposte è raddoppiato ogni due anni negli ultimi quattro anni nelle città italiane. Anche la progettazione e la produzione di macchine elettriche o ibride è molto aumentata, per soddisfare la richiesta crescente di una clientela molto più rispettosa dell'ambiente.