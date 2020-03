L'allarme dei sindacati: "I posti letto nelle strutture piemontesi per anziani non sono la soluzione all'emergenza"

Fp Cgil, Cisl Fp e Fisascat Cisl, Uil Fpl e UilTucs hanno scritto in questi giorni al Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, all’assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi, e all’assessore regionale alle Politiche Sociali, Chiara Caucino, in merito ai contenuti di due distinte Delibere Regionali che rischiano di vanificare tutti gli sforzi fin qui fatti per contenere la propagazione del Covid-19.

Seppur consapevoli della forte esigenza di diminuire la pressione delle strutture ospedaliere pubbliche in questo momento di straordinaria emergenza, riteniamo tuttavia che i posti letto delle Residenze sanitarie assistenziali per anziani (Rsa), non siano la soluzione.

A livello strutturale le Rsa non sono dotate di padiglioni isolati atti a garantire la separazione fisica degli spazi, ma ancor di più non sono in grado di fornire risposte alla necessità di avere una doppia struttura di personale senza contatti.

La riconversione dei posti letto non prevede un’implementazione delle attuali dotazioni organiche.

Gli attuali protocolli prevedono che il personale adibito ai reparti COVID non possa essere utilizzato altrove, temiamo, quindi un utilizzo promiscuo delle maestranze.

L’attuale minutaggio operatore/paziente, medico/paziente e infermiere/paziente definito dalla normativa Regionale di riferimento, risulta essere già molto al di sotto del fabbisogno. Pensare di diminuirlo ulteriormente in una situazione di emergenza come quella che stiamo affrontando è impossibile.

Inoltre, come già segnalato non solo dalle scriventi Organizzazioni sindacali, nelle Rsa piemontesi da quando si è verificata l’emergenza, i dispositivi di protezione individuali sono stati da sempre carenti ed in alcuni casi addirittura assenti come dimostrato tra l’altro dal crescente numero di casi positivi al COVID 19 tra il personale che opera nelle strutture, motivo per cui chiediamo alla Regione di fare subito il tampone a tutto il personale delle Rsa, ed agli utenti, che è il primo che si sta ammalando e trasmettendo il virus sia a casa, sia in struttura, vanificando tutti gli sforzi messi in atto fino ad oggi.