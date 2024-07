Da Moncalieri a Parigi, al via la missione olimpica di Daisy Osakue e Alessandro Miressi [FOTO e VIDEO]

C'erano anche i bimbi dei centri estivi di Moncalieri ad accoglierli a Palazzo Civico e a fare loro un grosso in bocca al lupo per l'avventura a cinque cerchi che sta per partire. Alessandro Miressi, Daisy Osakue e Carlotta Gilli sono i tre atleti che dalla Città del Proclama stanno per volare a Parigi per affrontare i Giochi Olimpici (e Paralimpici), con la voglia di fare bene, migliorarsi e inseguire il sogno di una medaglia.

Daisy Osakue per migliorarsi ancora

Per sedici giorni, dal 27 luglio all'11 agosto, finalmente il dio pallone lascia spazio anche agli altri sport, quelli ingiustamente considerati minori ma che da sempre sono forieri di successi e trionfi per i nostri colori. Daisy Osakue, 28 anni, è alla sua seconda Olimpiade: medaglia d'oro nel lancio del lancio del disco alle Universiadi del 2019 e detentrice del record nazionale della specialità, punta a migliorarsi ancora in terra di Francia. "L'obiettivo è realizzare una misura che mi permetta di andare in finale", ha raccontato. Le qualificazioni sono in programma il 2 agosto e l'obiettivo nelle prossime due settimane è quello di lavorare per giungere al top il giorno della gara.

"La competizione più difficile è quella che l'atleta ha con se stessa: non è facile oggi gestire anche la pressione che ti arriva dai social: il tempo di rientrare in camera dopo la gara, apri il telefono e ti trovi messaggi, chiamate, whatsapp, ogni tanto diventa anche pesante". Poi la discobola svela la sua passione per il tennis, "che è sempre stato il mio amore", dice, facendo i complimenti a Jasmine Paolini per la finale raggiunta a Wimbledon. "Il suo sorriso mette sempre allegria e buonumore, essere positivi e sorridenti aiuta a superare anche le difficoltà più grosse. La prima Olimpiade a Tokyo mi ha dato grandissima emozione, questa seconda voglio godermela e uscire con il sorriso", ha detto. "Quindici anni fa mai avrei immaginato di partecipare ai Giochi, figurarsi essere qui alla vigilia della mia seconda Olimpiade, comunque finirà uscirò da Parigi felice".

Miressi tra i 100 stile e le staffette

A 25 anni, anche per Alessandro Miressi quelle francesi saranno le seconde Olimpiadi della carriera. Tre anni fa a Tokyo seppe conquistare due medaglie in staffetta, l'obiettivo è ripetersi "magari migliorando il colore di quelle medaglie", svela, inseguendo il sogno di salire sul podio anche nella gara individuale. I 100 stile libero sono la gara regina del nuoto, quella che incorona l'uomo più veloce del pianeta. "La concorrenza è tantissima, per questo non parlo di chi parte favorito o quale sia l'avversario che temo di più. Iniziamo a fare un grande tempo, il primo obiettivo è la finale, poi si vedrà", racconta il gigante di Moncalieri.

"Mirex" ripone grande fiducia anche perché arriva a Parigi dopo aver lavorato bene per diversi mesi "senza aver mai avuto intoppi o problemi fisici. E' da novembre che mi preparo in funzione dei Giochi, adesso sono in fase di 'scarico', come si dice in questi casi, per cercare di arrivare al top all'appuntamento. Spero che a Parigi si vedranno i frutti di tutto questo lavoro". Sabato 27 luglio Miressi è atteso dal primo impegno con la staffetta, per i 100 stile e la gara individuale la data da cerchiare sul calendario è il 30 luglio.

Intanto Miressi può già festeggiare perché in occasione della festa patronale del Beato Bernardo è stato il primo vincitore del Giglio d'argento, il premio voluto dal sindaco Paolo Montagna e dal parroco Don Paolo Comba "per valorizzare le eccellenze che portano il nome di Moncalieri nel mondo", come ha sottolineato l'assessore allo Sport Beppe Messina.

Carlotta Gilli lavora in vista delle Paralimpiadi

Dovrà invece attendere un mese e mezzo ancora Carlotta Gilli. La 23enne nuotatrice sarà impegnata alle Paralimpiadi che iniziano a fine agosto e la fuoriclasse di Moncalieri, dopo la messe di medaglie fatta a Tokyo nel 2021, punta a ripetersi anche in terra di Francia. Carlotta è attesa da cinque gare, a partire dal 29 agosto, "ma prima farò il tifo per i miei amici, a partire da Daisy e Alessandro".

Con la speranza di ritrovarsi, a inizio settembre, con una medaglia (o anche di più) al collo da celebrare con la città che finalmente da metà aprile ha una piscina comunale in cui tutti, campioni e non campioni, possono nuotare e allenarsi.