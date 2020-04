Coronavirus, Cia Piemonte: "Sostenere le aziende comprando prodotti del territorio"

"In questa fase estremamente critica, non possiamo non essere preoccupati anche per la sorte di tutte quelle aziende che fanno parte del canale Horeca. Parliamo di filoni produttivi importantissimi, che, al pari di tanti altri, stanno affrontando una crisi senza precedenti. Pensiamo, solo per fare un esempio, ai birrifici artigianali, che ora faticano a sopravvivere perché non utilizzano i canali della grande distribuzione": così Gabriele Carenini, presidente di Cia Piemonte, sulle difficoltà del settore Horeca, rappresentato da chi, per professione, somministra alimenti e bevande e non vende i proprio prodotti tramite la GDO.