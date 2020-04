Corsi per gelateria – è davvero necessaria la formazione avanzata?

La formazione per le gelaterie ha da sempre un ruolo importante nella creazione di nuovi gelatieri, e i corsi per gelateria sono stati un’attività fondamentale per chi desidera aprire una nuova gelateria. In un mercato che si è fatto più competitivo però, la funzione dei corsi in gelateria non è più limitata alle nuove aperture, ma può diventare un fattore rilevante nel mantenere la competitività di una gelateria esistente.

Esistono sul mercato differenti tipi di corsi per gelateria

Corsi di primo grado, dedicati agli aspiranti gelatieri e a quelli alle prime armi, che forniscono le conoscenze di base

Corsi di secondo grado, dedicati a gelatieri professionisti che però desiderano innalzare le proprie competenze da un livello medio ad uno di maggiore competenza

Corsi di formazione avanzata, per i gelatieri che conoscono ed esercitano il mestiere con competenza e successo, ma desiderano raggiungere o mantenere l’eccellenza

Se la convenienza dei primi due livelli è immediatamente comprensibile, perché un gelatiere esperto dovrebbe frequentare corsi di formazione avanzata per gelateria, soprattutto in un contesto in cui la formazione (anche gratuita) cresce di giorno in giorno?

Artigeniale, azienda di formazione e consulenza per le gelaterie attiva dal 1998, ha recentemente ampliato il proprio programma di formazione avanzata e risponde così a questa domanda.

“il mercato delle gelaterie artigianali attraversa oggi più che mai un momento di competizione estremamente intenso; l’affollamento del settore, la presenza di competitors strutturati come franchising e catene, l’evoluzione del consumatore rendono il comparto estremamente dinamico. Mantenere una posizione competitiva di alto profilo non è più questione di rendite di posizione: anche le gelaterie storiche e i gelatieri esperti devono confrontarsi con la necessità di evolversi e di mantenersi sempre all’avanguardia”

I corsi di formazione avanzata per gelaterie hanno quindi un importante ruolo nel preservare la capacità competitiva anche delle gelaterie di successo

I temi non riguardano soltanto il prodotto. Sempre Artigeniale, ad esempio, offre corsi per gelateria dedicati a gelatieri esperti in due distinti ambiti:

Ambito di prodotto, nel quale si approfondiscono tematiche estremamente verticali legate al prodotto, come ad esempio lo studio degli idrocolloidi naturali o quello degli effetti di diversi tipi di zucchero nella bilanciatura.

Ambito manageriale, nel quale si affrontano temi legati alla gestione avanzata della gelateria, come lo sviluppo di business plan, l’analisi dei margini e della struttura finanziaria o i concetti più articolati del marketing mix in gelateria.

I corsi di formazione avanzata in gelateria sono pertanto un’occasione anche per i gelatieri più esperti, a patto che presentino panorami realmente innovativi e capaci di fornire competenze distintive a chi sceglie di frequentarli.