Carmagnola, apre il centro di distribuzione dei pacchi alimentari

I cittadini carmagnolesi che ne abbiano necessità possono recarsi agli Antichi Bastioni per ritirare un pacco spesa settimanale, secondo il calendario sotto specificato. Per ritirare il pacco è necessario presentarsi muniti di borsa. In loco sarà richiesto di compilare e firmare un’autocertificazione dello stato di necessità in relazione all’emergenza sanitaria. Il pacco spesa sarà costituito sulla base della composizione del nucleo famigliare. E’ disposta l’erogazione di un pacco spesa a settimana per nucleo.

Nel frattempo il Comune sta lavorando per avviare in tempi congrui l’erogazione di buoni spesa per i soggetti in difficoltà a causa del Covid19. Il Sindaco Ivana Gaveglio commenta: “Da lunedì inizieremo a distribuire i pacchi alimentari alle persone in difficoltà. E’ una misura importante perché sono davvero molte le famiglie che si trovano ad attraversare un momento complesso dal punto di vista sociale ed economico a causa della chiusura delle attività industriali, commerciali e dei servizi. Nei prossimi giorni avvieremo anche la distribuzione dei buoni spesa e vareremo degli aiuti per sostenere le attività che in questo periodo hanno dovuto chiudere. Ringrazio tutte le aziende del territorio che hanno prontamente risposto con donazioni in denaro e/o materiale e quelle che sono certa si aggiungeranno”.