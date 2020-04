Nursind Torino diffida l'Inail: "Accogliete richieste apertura infortunio operatori sanitari con Coronavirus"

Diffida del Nursind Torino all'Inail di Torino, che non accoglierebbe le richieste di apertura di infortunio degli operatori sanitari positivi al Coronavirus.

Il sindacato degli infermieri ha scritto una missiva al direttore dell'ente previdenziale, al Presidente della Regione Alberto Cirio e alle Asl per segnalare come "l'istruzione operativa n. 60010.17 del 17/3/2020 ha chiarito che il contagio da COVID-19 del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale e, in generale, di qualsiasi altra Struttura sanitaria pubblica o privata, è considerato come infortunio sul lavoro".

“In base alle istruzioni per la trattazione dei casi di malattie e infezioni parassitarie, -prosegue il Nursind Torino - la tutela assicurativa si estende anche alle ipotesi in cui l'identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica. Ne discende che, ove l'episodio che ha determinato il contagio non sia percepito o non possa essere provato dal lavoratore, si può comunque presumere che lo stesso si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e ogni altro indizio che in tal senso deponga”.

Da qui la richiesta di accogliere la richiesta degli operatori sanitari.