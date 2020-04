Coronavirus, il Comitato TorinoBcps scende in campo a favore della mensa del povero di Sant'Alfonso

Il comitato TorinoBcps, attivo nei quartieri della Circoscrizione 4 dal 2016, ha deciso di scendere in campo per aiutare la mensa del povero della parrocchia Sant'Alfonso di Borgo Campidoglio, in difficoltà nella distribuzione di cibo ai bisognosi a causa dell'emergenza coronavirus.

L'iniziativa è organizzata in collaborazione con tre supermercati sparsi su tutto il territorio: i clienti potranno infatti acquistare generi alimentari di prima necessità, tra cui scatolame, biscotti, succhi di frutta e dolci confezionati, da depositare in un apposito carrello situato nei pressi dell'uscita; i prodotti verranno poi consegnati alla parrocchia (all'indirizzo di Corso Tassoni 41), da lunedì al sabato dalle 11 alle 13.

I Supermercati aderenti, appartenenti alla catena Crai, sono quelli di Via Luigi Cibrario 77, Corso Svizzera 68 e Via Carlo Capelli 67: “Abbiamo avviato questa raccolta straordinaria - dichiara il segretario del comitato Lorenzo Ciravegna – per dare un aiuto concreto alle molteplici persone che, a causa di questa emergenza epidemiologica, sono in grande difficoltà economica”.