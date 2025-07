Musica, birra e artigiani: Il Torchio e la Dogana spengono le candeline

Nel quartiere Campidoglio, l’estate 2025 si accende con due serate imperdibili per celebrare i compleanni di due locali simbolo della zona: l’Osteria Il Torchio e la Birreria Dogana Torino. Il 12 e il 19 luglio, la via pedonale di via Rocciamelone si trasformerà in un vivace palcoscenico di musica dal vivo, birra artigianale e promozione dell’artigianato locale.

Le due serate rientrano in una più ampia iniziativa promossa dagli esercenti della via, in collaborazione con Ccna Campidoglio e Federvie Piemonte, con l'obiettivo di valorizzare il commercio di prossimità e riscoprire le eccellenze artigiane e gastronomiche del quartiere.

12 luglio 2025: Osteria Il Torchio

Sabato 12 luglio, dalle 17 alle 24, l’Osteria Il Torchio (via Rocciamelone 7) spegnerà le candeline con la terza edizione di "Torchio in Music". Si parte con un Happy Hour dalle 17 alle 20, per poi proseguire con cena e musica live fino a mezzanotte, accompagnati dalla selezione musicale di Casabrasa Dj. Una serata che promette buon cibo, convivialità e vibrazioni positive.

19 luglio 2025: Birreria Dogana

La settimana successiva, sabato 19 luglio, sarà il turno della Birreria Dogana Torino (via Rocciamelone 12/a), che festeggerà il suo ottavo compleanno con una maratona di 13 ore di festa, dalle 12 all’1 di notte. Un’intera giornata di “ordinaria follia” fatta di buona birra, musica e atmosfera da vera beer-fest urbana. Durante entrambe le giornate sarà possibile scoprire le attività artigiane e commerciali della zona, tra cui Studio Delta Pottery, Bottega Botanica, ristorante Al Campidoglio, Oscar Wilde Irish Pub, Il Magazzino di Gilgamesh e Che Bolle in Pentola.