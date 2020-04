Il talent letterario Incipit Offresi si sposta online

In attesa che ricomincino le tappe “live” del primo talent letterario itinerante dedicato agli aspiranti scrittori, Incipit Offresi approda online per mostrare il “dietro le quinte”: i segreti che si celano dietro la scrittura di un libro con il coinvolgimento di scrittori affermati o aspiranti tali e con il supporto del Trio Marciano (Vito Miccolis, Mao-Mauro Gurlino, Mattia Martino) e degli attori di BTeatro. Tutto sulla pagina Facebook di Incipit Offresi e sul canale Youtube della Biblioteca Archimede. Il primo appuntamento è in programma giovedì 9 aprile alle 18,30 con la blogger e scrittrice torinese Enrica Tesio, autrice di “La verità, vi spiego, sull’amore” (Mondadori), da cui è stato tratto un film con la regia di Max Croci, “Dodici ricordi e un segreto” (Bompiani) e “Filastorta d’amore. Rime fragili per donne resistenti” (Giunti) che è diventato uno spettacolo teatrale in giro per l’Italia.



Incipit Offresi è un’iniziativa ideata e promossa dalla Fondazione ECM – Biblioteca Archimede di Settimo Torinese e Regione Piemonte, con la collaborazione della casa editrice Archimedebooks di Settimo Torinese, della Scuola del Libro di Roma e con la sponsorizzazione di NovaCoop. Il Premio Incipit e il campionato sono dedicati a Eugenio Pintore, per la passione e la professionalità con cui ha fatto nascere e curato Incipit Offresi.

